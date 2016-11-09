За добу в зоні АТО поранені 3 українських військових

13:05, 09 листопада 2016
Країна
114

За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє бійців зазнали поранень.

Військовий госпіталь медичної роти Національної гвардії України в Артемівську / Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожПідготовка медиків та медзабезпечення збройних сил досі залежить від громадських організацій та гуманітарної допомоги - МОЗ

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але три військовослужбовці отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter