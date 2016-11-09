Виробники ліків, які звикли до відсутності контролю, чинять опір введенню референтних цін - Супрун

Про це під час брифінгу заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, пише ua.112.ua.

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"Є спротив. Деякі компанії-виробники звикли до відсутності контролю. Але ми маємо розуміти, якщо ми йдемо в Європу, ми повинні мати ті самі правила гри, які діють там", - зазначила вона.

При цьому Супрун пояснила, що у Європі ліки дешевші завдяки реімбурсації: ліки закуповуються або через страховку, або за державними програмами. "Поряд із цим фармвиробництво існує і далі розвивається", - додала вона.

Як повідомлялося, сьогодні Кабінет міністрів схвалив постанову про введення референтних цін на деякі ліки з 1 січня 2017 року. Зокрема рішення стосується ліків від серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми.