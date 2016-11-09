Виробники ліків, які звикли до відсутності контролю, чинять опір введенню референтних цін - Супрун
Деякі виробники ліків, які звикли до відсутності контролю, чинять опір введенню референтних цін на ліки.
Про це під час брифінгу заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, пише ua.112.ua.
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"Є спротив. Деякі компанії-виробники звикли до відсутності контролю. Але ми маємо розуміти, якщо ми йдемо в Європу, ми повинні мати ті самі правила гри, які діють там", - зазначила вона.
При цьому Супрун пояснила, що у Європі ліки дешевші завдяки реімбурсації: ліки закуповуються або через страховку, або за державними програмами. "Поряд із цим фармвиробництво існує і далі розвивається", - додала вона.
Як повідомлялося, сьогодні Кабінет міністрів схвалив постанову про введення референтних цін на деякі ліки з 1 січня 2017 року. Зокрема рішення стосується ліків від серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми.