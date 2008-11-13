Швидкорозчинний чай небезпечний для зубів

Дослідники Університету Вашингтона з Сент-Луіса провели дослідження, результатом якого стала констатація наявності підвищеного вмісту фторидів в швидкорозчинному чаї, що негативно впливає на стан зубної емалі.

Гранично можлива концентрація фторидів складає біля 4-х частин на мільйон, для мінеральної води ця цифра ще нижча - не більше 2,5 частин на мільйон, тоді як в пакетиках чаю була присутня концентрація до 6,5 частин на мільйон.

Керівник дослідження, Майкл Уайт заявив на прес-конференції, що потенційна здатність листя чаю зберігати і накопичувати фториди, що приходять з грунту. Фториди в розумних дозах вже давно довели свою корисність і навіть необхідність для здоров`я людини, для хорошого розвитку кісток і зубів. Проте перевищення споживаних концентрацій фторидів приводить до проблем із здоров`ям в цілому, і погано позначається на здоров`ї зубів зокрема.

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