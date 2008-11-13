Пластикові пробірки псують результати дослідів

Канадські біохіміки, що опублікували результат своєї роботи в журналі Science, виявили, що стандартний пластиковий посуд здатний виділяти речовини, що впливають на хід експерименту. Проведене дослідження показало, що пластикові пробірки забруднюють воду дезинфікуючим агентом, а метиловий спирт - промисловим мастилом.

З небажаним ефектом автори зіткнулися під час фармакологічних досліджень. Інгібітори монаміноксидази - один з найважливіших ферментів в нервовій системі - продемонстрували істотно меншу активність в порівнянні з теоретичними оцінками. З`ясувалося, що пластик виділяє як мінімум одну речовину, здатну понизити ефект препаратів, що перевірялися.

Олеамід, який використовується у виробництві пластикового посуду як змащувальний матеріал, також синтезується в організмі тварин при недосипанні. Як заявляє автор роботи Ендрю Хольт це відкриття повинне вплинути на експерименти тисяч учених по всьому світу.

Як альтернатива пластику називається скло. Проте, компанія Eppendorf, найбільший виробник одноразових пластикових пробірок, вже заявив в Nature, що будь-який посуд здатний вплинути на результати досліджень незалежно від матеріалу.