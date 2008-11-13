Все про користь хурми

Листопад – час, коли на прилавках ринків і магазинів починає з`являтися хурма. Виявляється, це не тільки смачний, але і дуже корисний фрукт.

Батьківщиною хурми є Китай, звідти він розповсюдився в Східній Азії, потім почав вирощуватися в Японії. І лише в кінці 19-го століття про хурму дізнався весь світ.

Хурма налічує близько 500 різновидів. Більшість з них виростає в тропічному кліматі. Основні відомі нам види – терпка кавказька, нетерпка японська і солодка шоколадна, або корольок.

Хурма містить в 2 рази більше харчових волокон і корисних мікроелементів, ніж яблука. У ній також багато антиоксидантів. Плоди хурми містять велику кількість води, золу, білки, вуглеводи, органічні кислоти, дубильні речовини. Цей фрукт також багатий калієм, кальцієм, магнієм, фосфором і залізом, а також вітамінами А, З і P.

Хурма є дієтичним продуктом, показаним при розладі травлення завдяки наявності пектину. Вона використовується в народній медицині при шлункових захворюваннях.

Великий зміст цукрів, в основному глюкози і фруктози, підтримує здоров`я серцево-судинної системи, живить серцевий м`яз і при цьому рівень глюкози в крові не досягає піку. Проте не слід вживати хурму при діабеті.

Магній, що міститься в хурмі, знижує вірогідність утворення каменів в нирках, а вітамін А захищає від раку. Вітаміни С і P зменшують крихкість судин.

Хурма володіє сечогінною дією і тонізуючими властивостями. Заспокоює нервову систему, підвищує працездатність. Володіє бактерицидною дією відносно кишкової і сінної палички, золотистого стафілокока.

При простуді і кашлі корисно полоскати горло соком одного стиглого плоду хурми, змішаним з 3,5 ст. ложки теплої води.

Хурму можна використовувати і в косметичних цілях. Маска з м`якоті хурми і яєчного жовтка допомагає при розширених порах і схильності до угрів.

Головне – уміти правильно вибрати фрукт, щоб не розчаруватися його терпким смаком. Вибирати потрібно повністю доспілі плоди, тоді їх м`якоть буде по-справжньому соковитою і смачною.

Зберігати хурму потрібно дуже дбайливо, прагнучи не пошкодити оболонку. Краще всього зберігати її в замороженому вигляді. До речі, заморожування – один із способів позбавитися терпкості плодів. Ще один із способів – помістити фрукти в теплу воду на 12 годин.

Отже, хурма корисна для профілактики серцево-судинних захворювань, покращує травлення і містить безліч мікроелементів. З`їдаючи по 1-2 плоди хурму в день, ми не тільки одержуємо задоволення, але і доповнюємо наше харчування корисними речовинами.

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