У Чернівцях хворих на гастроентероколіт дітей вже 52

У Чернівцях кількість хворих на гострий гастроентероколіт дітей зросла до 52.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Захворювання дітей зафіксовано у період 8-12 листопада у 21 дитячому дошкільному закладі. 28 дітей госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, решта лікуються амбулаторно.

Хворі перебувають у стані середнього та легкого ступеня важкості. Причина захворювання встановлюється. Фахівцями обласної СЕС розпочато епідрозслідування, здійснюються профілактичні та протиепідемічні заходи. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.