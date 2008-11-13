У Чернівцях хворих на гастроентероколіт дітей вже 52
10:24, 13 листопада 2008Країна
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Причина хвороби ще невідома
У Чернівцях кількість хворих на гострий гастроентероколіт дітей зросла до 52.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Захворювання дітей зафіксовано у період 8-12 листопада у 21 дитячому дошкільному закладі. 28 дітей госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, решта лікуються амбулаторно.
Хворі перебувають у стані середнього та легкого ступеня важкості. Причина захворювання встановлюється. Фахівцями обласної СЕС розпочато епідрозслідування, здійснюються профілактичні та протиепідемічні заходи. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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