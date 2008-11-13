У Луцьку з сальмонельозом госпіталізовано 8 дітей

У період 7-12 листопада у Луцьку з дитячого дошкільного закладу №16, який відвідують 200 дітей, до обласної інфекційної лікарні з діагнозом «сальмонельоз» були госпіталізовані 8 дітей у стані легкого та середнього ступеня важкості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Причиною захворювання є вживання в їжу забруднених харчових продуктів.

Фахівцями обласної СЕС розпочато епідрозслідування, здійснюються профілактичні та протиепідемічні заходи. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.