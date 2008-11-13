У Луцьку з сальмонельозом госпіталізовано 8 дітей
10:25, 13 листопада 2008Країна
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Стан тяжкості - легкий та середній
У період 7-12 листопада у Луцьку з дитячого дошкільного закладу №16, який відвідують 200 дітей, до обласної інфекційної лікарні з діагнозом «сальмонельоз» були госпіталізовані 8 дітей у стані легкого та середнього ступеня важкості.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Причиною захворювання є вживання в їжу забруднених харчових продуктів.
Фахівцями обласної СЕС розпочато епідрозслідування, здійснюються профілактичні та протиепідемічні заходи. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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