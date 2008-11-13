Клауроз - серйозна жіноча хвороба

Недуг, загрозливих жіночому здоров`ю, більш ніж достатньо. У цій статті ми поговоримо про таке передракове захворювання жіночих зовнішніх статевих органів, як клауроз вульви. Захворювання це доволі серйозне, часто воно спостерігається в парі з лейкоплакією. Яка ж симптоматика повинна насторожити жінку? Поява сухості у ділянці статевих органів і свербіння повинні стати причиною для неспокою.

Спостерігаються також звуження входу в піхві і атрофія, причому досить виражена, зовнішніх статевих органів. Для уточнення діагнозу призначається проведення обстеження, що включає проведення кольпоскопії і прицільної біопсії (з укритих виразками вогнищ і лейкоплакій).

На шкірі зовнішніх жіночих статевих органах відбуваються зміни, що носять атрофічний, склеротичний і дистрофічний характер.

Найчастіше дане захворювання спостерігається у тих жінок, які знаходяться у фазі клімаксу або ж в постклімактеричному періоді.

В більшості випадків призначається місцеве лікування, що включає використання мазей естрогену, преднізолонова мазь (5%) з анестезіном, вітамін А, новокаїн.

Якщо ж не вдається добитися ефекту зробленим лікуванням, або ж в особливо важких випадках вдаються до оперативного втручання.

Не варто зневажливо ставитися до власного здоров`я, тільки при вчасному звертанні по медичну допомогу можна розраховувати на сприятливий результат лікування.