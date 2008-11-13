Чому людина хропить?

З чим пов`язано хропіння? З неправильним рухом повітря в дихальних шляхах.

Причин, що спричиняють хропіння може бути багато. До таких можна віднести збільшені мигдалини або викривлену носову перетинку, крім того, хропіти можуть алергіки з набряком слизової оболонки носа. В даному випадку допомогти може консультація ларинголога або пульмонолога.

Допомогти при даній проблемі може сон на боці, а якщо сон пов`язаний з ожирінням або алкоголем, то необхідно відмовитися від шкідливих звичок або сісти на дієту.

Іноді заважати може і те, що людина часто встає вночі в туалет. Причиною цього може бути ніктурія – це виділення мочи переважно в нічний час. Це може бути одній з найчастіших причин порушень сну у чоловічої половини людства. Ця проблема може бути викликана кардіологічними проблемами або збільшенням простати. Ніктурію слід лікувати у уролога, який призначить спеціальні препарати, які понизять збільшення простати.