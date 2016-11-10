Уряд виділив 477 млн грн державного фінансування на всі санаторії України

МОЗ України домоглося виділення 477 млн грн з Державного бюджету 2017 р. на фінансування закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану допомогу та є унікальними, в тому числі 14 дитячих та дорослих санаторіїв, повідомляє УНІАН прес-служба МОЗ України.

«Нам повернули всі спірні санаторії, в тому числі госпіталь для афганців «Лісова поляна», дитячий санаторій «Хаджибей» для хворих на ДЦП, протитуберкульозні дитячі санаторії та ін.. Це вберегло заклади від ризиків закриття або неконтрольованої приватизації», - повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк. Він нагадав, що протягом кількох місяців МОЗ наполягало, аби загальнонаціональним санаторіям повернули державне фінансування, але при цьому взяло на себе зобов’язання реформувати цю сферу, з метою перейти до принципу оплати реального лікування, а не утримання закладів.

Читайте такожПрофспілкові санаторії необхідно залучити для реабілітації бійців АТО«Повернення санаторіїв не вирішує проблему неефективності в цій сфері. Спільно з керівниками санаторіїв ми домовились про розробку плану реформування санаторного лікування та поетапний перехід на монетизацію послуг. Тобто ми будемо оплачувати людям путівки у визначеному переліку санаторіїв та інших медзакладів, і людина зможе сама обирати в якому з них лікуватись. Кошти йтимуть за людиною. Таким чином ми створюємо конкуренцію між закладами і даємо санаторіям більше фінансової свободи, щоб залучати додаткові кошти» - розповів заступник міністра.

Наступний рік стане перехідним, що дозволить санаторіям поступово адаптуватись до реформи.

Читайте такожУ МОЗ переконані, що місцева влада не зможе фінансувати санаторії та лікарні, передані їй на баланс Нагадаємо, раніше МОЗ України висловило позицію - залишити санаторії у державній власності та під державним контролем, зберігаючи потужності по основному профілю, але перетворити їх на самоокупні підприємства, яким держава оплачує послуги для конкретних громадян.

Згідно з розрахунками МОЗ України, загальна потужність 14 санаторних закладів складає 4 145 ліжок, середня тривалість курсу лікування - 33 дні. Середня вартість курсу лікування у поточному 2016 році становить понад 8 тис грн.