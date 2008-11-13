Улюблена музика корисна для серця

Учені з Університету Меріленда встановили, що прослуховування улюбленої музики корисне для здоров`я серця і судин.

За наслідками дослідження, яке було представлено на зустрічі Американської кардіологічної асоціації в Новому Орлеані, стало відомо, що позитивні емоції від прослуховування улюбленої або просто веселої музики оздоровлюють кровоносні судини.

Випробування, в якому брали участь 10 осіб, проходило в чотири етапи. Спочатку люди слухали ту музику, яка, за їх словами, викликала у них радісні емоції. На другому етапі вони слухали музику, що викликала відчуття тривоги. На третій стадії учасникам експерименту ставили музику для релаксації, а на четвертій вони дивилися комічні відеоролики.

Перед початком кожної стадії експерименту у них вивчався стан судин і реакція на різке збільшення кровотоку. Учених особливо цікавило, як реагує на емоції – ендотелій, який і регулює кровотік. Саме від нього залежить ризик розвитку серцевих захворювань.

Результати показали: у тих, хто слухав веселу музику, судини розширювалися на 26%, тривожну - лише на 6%, у тих, що дивилися комічні відеоролики - на 19%, а що слухали розслабляючу музику - на 11%.

Автори дослідження так само відзначають, що подібні реакції судин на музику можуть бути викликані гормонами радості - ендорфінами.

РИА Новости