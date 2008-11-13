Чому діти в Україні помирають від діабету?

Прес-конференція на тему: “Чому в Україні діти помирають від діабету?” з нагоди Всесвітнього Дня Діабету, який з 2007 року проходить під егідою ООН. Тема Всесвітнього Дня Діабету 2008 року: «Діабет та дитина». Щорічно у світі стає на 70 000 більше дітей з діабетом.

Саме через це минулого року на Україні загинуло 10 дітей. Учасники: Богдан Бенюк, президент Української діабетичної федерації; Валентина Очеретенко, віце-президент IDF, Наталія Спринчук, дитячий ендокринолог Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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