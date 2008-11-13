У спалаху кишкової інфекції ”винні” недосмажені котлети

У Луцьку притягнуто до адміністративної відповідальності винних у спалаху кишкової інфекції в дитячому садочку.

Це - кухар, комірник та старша медична сестра дошкільного закладу, повідомили УНІАН у прес-службі мерії.

Основна причина спалаху – порушення технології приготування їжі. Зокрема, недостатньо проведена термічна обробка котлет з м`яса птиці. Крім того, термін придатності цього м`яса було прострочено на 1 день.

В даний час садочок закрито на карантин, проводиться заключна дезінфекція приміщення, обстеження персоналу та всіх вихованців садочка. Відкриття дошкільного закладу планується в понеділок, 16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, у дитячому садочку №16 міста Луцьк було зафіксовано груповий спалах кишкової інфекції. В обласну інфекційну лікарню за період з 7 по 11 листопада госпіталізовано 8 дітей з діагнозом “сальмонельоз”.