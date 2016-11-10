Епідемічна ситуація в Україні: на грип та ГРВІ захворіли понад 156 тисяч осіб
Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій подає аналіз епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ в Україні за 44 тиждень (31 жовтня – 6 листопада 2016 року).
За звітний період на грип та ГРВІ захворіло 156459 осіб, із них 65,7 % - діти віком до 17 років. Темп приросту хворих серед дорослих та дітей до 17 років зменшився на 5,4 % та 3,3 % відповідно.
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У порівнянні з минулим тижнем зросла питома вага госпіталізованих серед осіб, які звернулися за медичною допомогою. Серед госпіталізованих зросла кількість дітей віком до 4 років. Летальних випадків не зареєстровано.
Вірусологи лабораторних центрів МОЗ України за 44 тиждень 2016 року провели 267 досліджень зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, із них у 41,6 % випадків отримані позитивні результати. У більшості домінують віруси парагрипу.
У світі станом на середину жовтня активність грипу в країнах помірного клімату Південної півкулі продовжувала знижуватися або залишалася на низькому рівні, а в зоні помірного клімату Північної півкулі перебувала на міжсезонному рівні.
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Про низьку інтенсивність повідомили 43 країни із 44, що звітували. Про географічне поширення подали дані 14 країн: 2 країни повідомили про місцеву та 12 – про спорадичну активність; субрегіональних особливостей розповсюдження грипу не відзначено.
За 43 тиждень в 17 країнах виявлено 93 позитивних на грип зразки з дозорних і/або не дозорних джерел. При цьому лише нечисленні зразки (2 %) з джерел дозорного епіднагляду за ГПЗ та/або ГРІ дали позитивні результати при тестуванні на віруси грипу.