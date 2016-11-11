З початку року на пожежах в Україні загинуло понад 1300 осіб.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що восени із зниженням температурних показників значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі, що призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше - до травмування та загибелі людей.

«Так, з початку року в Україні виникло 67 тис. 173 пожежі, з яких 23 тис. 554 - у житловому секторі. Кількість загиблих на пожежах вже сягає 1 тис. 304 осіб, а постраждалих - 1 тис.19»,- йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та, в першу чергу, власної безпеки.

«Паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного опалення»,- додали в ДСНС.