ФФУ пропонує пропагувати здоровий спосіб життя серед школярів

Федерація футболу України пропонує федераціям всіх видів спорту брати участь у пропагуванні здорового способу життя серед школярів за прикладом “уроку футболу”, запровадженого з ініціативи ФФУ.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким зверненням виступив сьогодні президент ФФУ Григорій СУРКІС під час семінару «Стан та перспективи розвитку шкільного футболу», організованого спільно з Міносвіти та Мінсім’ї і спорту.

“Коли ми сьогодні говоримо про урок футболу, ми не виходимо з того, що це повинна бути єдина дисципліна в школі... ФФУ не має наміру щось монополізувати”, - наголосив Г.СУРКІС.

Він запропонував Національному олімпійському комітету провести відповідне засідання і визначити, які “види спорту сьогодні спроможні налагодити співпрацю зі школами”. Водночас Г.СУРКІС зазначив, що Федерація футболу не буде купувати волейбольні м’ячі чи забезпечувати розвиток інших видів спорту за власний рахунок.

“Ми запрошуємо, як то кажуть, до танцю. Бажаєте танцювати – давайте разом. А ні – то ми танцюємо вже восьмий рік”, - сказав президент ФФУ.

Підтримку такій ініціативі Федерації футболу висловив перший заступник міністра освіти і науки Олександр ГРЕБЕЛЬНИК, який подякував ФФУ, відзначивши, що вона “перша і поки єдина з усіх спортивних федерацій проводить системну роботу з популяризації футболу і здорового способу життя через уроки фізкультури”.

За словами О.ГРЕБЕЛЬНИКА, міністерство готове працювати з федераціями інших видів спорту в цьому напрямку. “Нам би дуже хотілось, щоб подібні програми впроваджувались й іншими федераціями, до керівників котрих я зараз апелюю. Ми готові співробітничати з усіма, аби сприяти гармонійному фізичному розвиткові наших дітей”, - зазначив він.