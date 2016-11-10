У Києві відбудеться круглий стіл "Донбас: життя і бар'єри"



У вівторок, 15 листопада 2016 року, 11:00-13:00, в готелі «Опера» відбудеться круглий стіл «Донбас: життя і бар'єри». На заході будуть представлені результати останнього дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в жовтні-листопаді 2016 року на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ».

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· Скільки триватиме конфлікт, на думку мешканців Донбасу?

· Чи посилюється тяжке становище людей на Донбасі, і наскільки відрізняються думки людей в цьому питанні у жителів підконтрольно та непідконтрольної частини?

· Навіщо і як часто перетинають лінію розмежування?

· Скільки часу в середньому люди проводять у чергах на блокпостах?

· Що, на думку людей, може поліпшити ситуацію на блокпостах?

· Як зросла потреба в продуктах харчування та медикаментах на підконтрольних територіях?

Відповіді на ці та інші питання дадуть експерти КМІС.

У заході візьмуть участь провідні фахівці КМІС, представники міжнародних організацій World Food Programme і Peоple in Need, представники Гуманітарної штабу Ріната Ахметова, представники правозахисних та громадських організацій.

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Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 15 листопада 2016 року, 10:30-13:00

10:30-11:00 – реєстрація

11:00-12:30 – презентація оновленої Гуманітарної карти, виступ учасників

12:30-13:00 – спілкування представників ЗМІ з учасниками, кава

Місце: готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53

Просимо отримати акредитацію за тел. +38 063 235 47 13 або по ел. поштою amoskvitina@fdu.org.ua.