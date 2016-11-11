Стрес та ожиріння є основними причинами розвитку цукрового діабету - лікарі

Цукровий діабет – це хронічна хвороба, яка розвивається, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну або організм неефективно використовує вже вироблений інсулін.

Інсулін – гормон, який регулює рівень цукру в крові. Наслідком неконтрольованого діабету є гіперглікемія (підвищення рівня цукру в крові), що з часом призводить до серйозного пошкодження багатьох систем організму, особливо нервової системи і кровоносних судин.

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Метою лікування є підтримання рівня цукру в крові як можна більш близьким до нормального і відсутність симптомів діабету.

На жаль, однозначних відповідей на визначення причин цього захворювання не існує. Проте лікарі звертають увагу на певні фактори, які призводять до розвитку цукрового діабету. Насамперед, це – стреси. Далі йдуть підвищений рівень радіації, нездоровий спосіб життя, надмірна вага, високий показник артеріального тиску, хвороби серця, високий рівень холестерину в крові вік людини.

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Є думка, що при збільшенні віку на кожні десять років ймовірність захворювання на діабет підвищується в два рази. На перших етапах, для яких характерна велика нездатність організму засвоювати глюкозу, є підвищення рівня цукру в крові після їжі. Внаслідок цього, відпочинок після їжі дуже небезпечний для людей, які мають схильність до захворювання діабетом.

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Ускладнення цукрового діабету фіксуються у 70-80% хворих, а в разі тривалого перебігу - в 100%. Ураження серця і судин спостерігаються у 50-80% хворих на ЦД, ризик смерті від інфаркту міокарда або інсульту у таких хворих підвищується в 4-5 разів.