Кількість жертв сурогатного алкоголю знову збільшилась

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

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За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужбы в Харківській області, станом на 10 листопада 2016 року в Ізюмському районі за результатами судово-медичної експертизи зареєстрований летальний випадок отруєння сурогатами алкоголю. Загальна кількість отруєнь фальсифікованим алкоголем по Харківській області становить - 100, з них померло - 53. За даними судово-медичної експертизи Харківської області, метиловий спирт виявлений у 50 померлих.

За оперативними повідомленнями територіальних органів Держпродспоживслужби в Донецькій, Луганській, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (отруїлося - 46 осіб, з них померло - 16).