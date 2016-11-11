Уряд оголосив конкурс на посаду держсекретаря МОЗ

Як повідомили УНІАН у Департаменті кадрового забезпечення Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження № 809-р і № 808-р прийнято 9 листопада.

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Так, оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державного секретаря Кабінету міністрів України, його першого заступника та чотирьох заступників.

Відповідно до розпорядження , посадовий оклад держсекретаря Кабміну становитиме 13 тис. 267 грн. Крім того, передбачена надбавка до посадового окладу за ранг та інші надбавки, доплати та премії - відповідно до законодавства. Посадовий оклад його першого заступника визначено в розмірі 12 тис. 320 грн, а також надбавку до посадового окладу за ранг та інші надбавки, доплати та премії.

Крім того, оголошено конкурс на вакантні посади державних секретарів: Міністерства закордонних справ України; Міністерства молоді та спорту України; Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Міністерства освіти і науки України; Міністерства охорони здоров'я України; Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерства соціальної політики України; Міністерства юстиції України та Міністерства оборони України.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 11 жовтня, Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття вакантних посад держсекретарів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства культури.