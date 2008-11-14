Зелений чай ефективний проти карієсу

Крім того що зелений чай ароматний і приємний на смак, він ще і містить велику кількість фтору. А це означає, що напій можна використовувати як профілактичний засіб проти карієсу.

Щоб укріпити зуби за допомогою зеленого чаю, слід пити його, ненадовго затримуючи в роті. А при захворюваннях ясен рекомендується полоскати порожнину рота напоєм.

Чай містить безліч вітамінів і мікроелементів, що діють позитивно не тільки на зуби і ясна, але і на весь організм в цілому. Наприклад, такі його компоненти, як катехін і танін є потужними антиоксидантами. Вони перешкоджають утворенню злоякісних новоутворень, регулюють обмін речовин в організмі, уповільнюють процес старіння.

І що важливо - при заварюванні зеленого чаю в ньому залишається значно більше корисних речовин, ніж у чаю чорному. Це калій, фтор, мідь, і йод. А так само вітаміни С, В1, В2, РР і ряд органічних кислот, що поліпшують травлення.

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