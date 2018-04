Найдепресивніші професії

Співробітники управління наркологічних і психіатричних служб США вивчили взаємозв`язок між професійною діяльністю і ризиком виникнення депресії, і склали рейтинг найбільш депресивних професій, повідомляє The Washington Post.

Під час дослідження фахівці врахували дані національного опитування (National Survey of Drug Use and Health), в якому брали участь понад 60 тисяч працівників, віком від 18 до 64 років.

Виявилось, що найбільше число осіб, які страждають депресією, працювали в сфері по догляду за літніми і хворими людьми. Також в цю категорію потрапили і няні, що доглядають за маленькими дітьми. Майже 11% людей, що працюють в цій сфері, щорічно страждає від депресії протягом двох і більше тижнів.

На другому місці опинилися працівники громадського харчування - офіціанти, кухарі і бармени, оскільки приблизно 10,3% з них були схильні до зниження настрою, яке супроводжувалося порушенням сну, втратою апетиту і погіршенням концентрації уваги.

Третє місце посіли працівники соціальної сфери і охорони здоров`я - близько 9,6% з них страждали від депресії.

Фахівці також встановили, що менше всього до депресій були схильні архітектори, інженери і учені (4,3%). Опитування до того ж показало, що приблизно 7% працюючих людей хоч би раз на рік страждали на депресію, що тривала понад два тижні підряд, а ось серед безробітних цей показник склав 12,7%.

Учені зазначили, що жінки виявилися більш схильні до депресій, ніж чоловіки.