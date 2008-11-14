Пиво і євнух - що спільного?

4 літри пива замінюють статевого партнера. І вони ж здатні повністю позбавити лібідо. Для здорової людини алкоголь нешкідливий в кількості мілілітр спирту на кілограм маси тіла. У літрі пива міститься 45-50 грамів чистого алкоголю. Це 120-130 грамів горілки. Тобто чоловікові середнього зросту і вагою 80 кілограмів можна випивати три пляшки світлого пива щоденно, не побоюючись за здоров`я. Проте, пиво не тільки корисне, але і має достатньо шкідливі властивості.

Шкідливі компоненти пива:

* Гіркі речовини і хміль. Підвищують апетит і стають причиною надмірної ваги.

* Гіркота належить до категорії психоактивних засобів. Вони мають седативну, снодійну, а у великих дозах - і галюциногенну дію. Можна і "до бісів" допитися.

* Фітоестрогени. Це жіночі гормони рослинного походження. При надмірному вживанні, пиво накопичується в організмі і зумовлює гормональні порушення. У чоловіків зменшується рослинність на тілі, набухають молочні залози, жир відкладається за жіночим типом - на стегнах і боків, знижується потенція, зменшується рухливість сперматозоїдів - аж до безпліддя та імпотенції. У жінок надлишок фітоестрогену призводить до зайвої ваги.

* Біогенні аміни. Кадаверин, путресцин, гістамін і тирамін. Відносяться до трупних отрут. Саме ці підступні речовини є винуватцями похмілля. В результаті - головний біль. У великих же кількостях вони призводять до ураження нирок.

* Етиловий спирт. Найкалорійніше, що є в пиві. Згубно діє на мозок. Спирт його просто розчиняє. По-науковому, це - "органічне ураження головного мозку". У результаті відбувається повна деградація особи.