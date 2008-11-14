У сумській обласній лікарні з пацієнтів незаконно збирали кошти

У Сумах викрито службових осіб комунального закладу «Сумська обласна клінічна лікарня», які вимагали від громадян, котрі зверталися за наданням медичної допомоги, кошти у вигляді благодійних внесків.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого слідчого прокуратури Сумської області Максима КОЛОБИЛІНА, зокрема, впродовж лютого-жовтня поточного року за проведення комп’ютерної, магніто-резонансної томографії і рентгеноскопії працівниками медичного закладу отримано від громадян майже 194 тис. грн., чим порушено гарантоване Конституцією право на безоплатне надання медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Ці кошти оприбутковувались Сумським міським об’єднанням громадян «Медицина майбутнього» нібито на підставі заяв від громадян та відповідних бухгалтерських документів.

За даним фактом прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб лікарні за фактом зловживання службовим становищем та незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги. Розпочато досудове слідство.