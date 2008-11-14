Українців вже трохи більше 46 мільйонів

Населення України продовжує скорочуватися. З першого жовтня 2007 по перше жовтня 2008 року його чисельність знизилася на чверть мільйона і тепер становить лише трохи більше 46 мільйонів громадян. Такі дані Державний комітет статистики України розмістив на своєму офіційному сайті. Ще десять років тому населення України перевищувало 50 мільйонів.

Німецька хвиля