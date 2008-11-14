Через масове отруєння дітей у Чернівцях зупинили молокозавод

Чернівецька СЕС призупинила роботу "Чернівецького міського молокозаводу" до з`ясування причин спалаху гострого кишкового захворювання, зафіксованого у 59 дітей в 23 дитсадках 7 листопада.

Учора ввечері 29 малюків все ще знаходилися в лікарні. Як повідомили в міській санепідемстанції Чернівців, бактеріологічні показники у воді, яку молокозавод бере з власної свердловини, в сто разів перевищують допустимі. Збудник хвороби знайдений на спецодязі співробітників підприємства і упаковках кефіру. Заступник головного лікаря з епідеміологічних питань Чернівецької обласної СЕС Наталія Гопко підтвердила, що під час перевірки різних зразків молочної продукції була виявлена дизентерійна паличка Зонне.

"Її знайшли в змивах з одноразового посуду, в який фасують продукцію, - в стаканах для кефіру і на кришках", - заявила Гопко.

За її словами, було досліджено ще 25 зразків інших видів продукції, і в них теж виявлені бактерії групи кишкової палички.

Директор ВАТ "Чернівецький молокозавод" Олександр Гуцуляк вважає звинувачення надуманими.

"У самій продукції нічого знайдено не було. Ми щодня годуємо 6 тисяч дітей в 52 дитячих садках. Це 15-20% від всього обсягу продажів. Тому якби ми були такими поганими, то отруїлася б вся область," – зазначає він.

Гуцуляк також повідомив, що завод більше не братиме участі в тендерах на постачання молочних продуктів до дитячих установ міста.

За фактом масового отруєння дітей прокуратура Чернівців порушила кримінальну справу за неналежне виконання службових обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей та за випуск і реалізацію недоброякісної продукції.

Слід зазначити, що у вересні в дитсадках Чернівців вже був зареєстрований спалах кишкової інфекції. Тоді її джерело виявити не вдалося, але серед постачальників молокопродуктів також фігурував Чернівецький молокозавод. Справою про отруєння займалася прокуратура Чернівецької області, яка звернула увагу на те, що міська СЕС почала епідемічне розслідування із запізненням, що не дозволило встановити його причини.

ТСН