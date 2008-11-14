Сьогодні - Всесвітній день боротьби проти діабету

14 листопада кожного року майже в 150 країнах відзначають Всесвітній день діабету, який проходить під егідою Міжнародної діабетичної федерації.

Створення відомим письменником Гербертом Уелсом у Великобританії першого об’єднання хворих на цукровий діабет (ЦД) і лікарів, які про них піклуються, започаткувало діабетичний рух в усьому світі. Діабетичні організації різних країн об’єднались у Міжнародну діабетичну федерацію. Такі об’єднання – це реальна можливість для хворих на ЦД стати дієвою і авторитетною силою, здатною відстоювати свої законні права.

Нині у світі - 250 мільйонів людей, хворих на діабет.

Всесвітній день діабету відзначається з 1991 року, і щорічно весь світ концентрує свою увагу на певній темі, пов’язаній з цією важкою недугою.Така трагедія може статися і зі здоровою людиною, і з хворим, який має інший діагноз. Але серед багатьох причин ампутацій нижніх кінцівок ЦД посідає перше місце і становить приблизно 70% випадків. Однак за певних умов близько 90% цих ампутацій можна було б запобігти.