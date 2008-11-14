Як «розпізнати» тонзиліт

При цьому захворюванні мигдалини збільшені, а поверхня їх «прикрашена» гнійними пробками, поверхня рихла. При цьому, важливо відзначити, що людина може і не відчувати себе зле, доти, поки не настає загострення захворювання.

Тоді і з`являються ознаки захворювання: біль при ковтанні, а також підвищена температура тіла. При цьому, найгіршим є те, що запальний процес в мигдалинах негативно впливає на всі внутрішні органи нашого організму.

У судинах і тканинах уражених недугою мигдалин скупчується величезна кількість мікробів, які переносяться по всьому нашому організму з кров`ю.

Медики відзначають, що у людей з тонзилітом, інтенсивніше, ніж у інших пацієнтів, розвиваються запальні процес нирок, м`яких мозкових оболонок, множинні ураження суглобів, а також порушення менструального циклу, атеросклероз і хвороби серця.

Можна уникнути хронічного тонзиліту. Для цього необхідно вживати заходи, що зміцнюють наш організм: повітряні ванни, водні процедури, регулярні заняття спортом. Крім того, необхідно вилікувати зуби.

Для боротьби з тонзилітом лікар вам випише імуномодулятори. При тонзиліті показані також фізіотерапевтичні процедури і промивання мигдалин. Але також необхідно лікуватися і самостійно.

Кілька разів в день полощіть горло часниковою водою (для її приготування два зубчики часнику залийте стаканом окропу) або ж антисептичним розчином.

До оперативного лікування при тонзиліті вдаються рідко.

Тільки у тих випадках, коли консервативне лікування не дає позитивних результатах, а також при серйозних захворюваннях судин, серця і нирок.

Якщо у вас з`явилися перші ознаки захворювання, то вам обов`язково необхідно дотримуватися постільного режиму.

Відмовтеся від вживання гарячої або холодної їжі, напої і їжа повинні бути теплими. Під час захворювання також дуже важливо багато пити.

Кожні дві – три години полощіть горло розчином фурациліну або ж розчином питної соди.

Для приготування розчину харчової соди вам потрібно буде одну чайну ложку соди залити склянкою води.

Викличте додому дільничного терапевта. Не нехтуйте лікуванням.

Річ у тому, що сподіватися на «чудесне зцілення» в цьому випадку абсолютно марно. При недостатньому лікуванні ви можете тільки ускладнити стан.

Якщо говорити про рецепти народної медицини, то спробуйте такий простий і перевірений часом засіб. Відтисніть сік хрону і змішайте його в рівних частинах з кип`яченою водою.

Одержаною сумішшю полощіть горло кілька разів в день. Важливо, щоб розчин не був холодним або ж, навпаки, гарячим.