В Україну йдуть сильні снігопади і морози - одягайтеся тепліше

Після інтенсивних снігопадів у вихідні в понеділок, 14 листопада, в Україні похолодає до 7 градусів морозу, у західних областях – до 15 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні міжвідомчого координаційного штабу Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

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Він зазначив, що в ніч з суботи на неділю на територію України прийде балканський циклон, який принесе з собою сильні опади у вигляді снігу в західних та північних областях і у вигляді дощу - на решті території країни.

“Синоптична ситуація на 13 листопада дуже непроста і вимагає реагування на державному рівні. Причиною ускладнення погодних умов буде утворення 12 листопада циклону над Балканами. 13 листопада він переміщуватиметься через територію України, а 14 - залишить межі України”, — сказав Кульбіда.

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Він також зазначив, що інтенсивні снігопади очікуються у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Також у цих регіонах очікуються хуртовини, налипання мокрого снігу, а також посилення вітру 15-20 метрів за секунду, а на заході — до 25 м/с.

Також Кульбіда додав, що сніговий покрив становитиме від 15 до 25 сантиметрів, зокрема, у Києві — 15-20 сантиметрів.

Крім того, він повідомив, що вже у понеділок снігопади припиняться, проте похолоднішає до 2-7 градусів морозу, а на заході у нічну пору - місцями до 10-15 градусів морозу.