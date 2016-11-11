Донеччина: штаб Ахметова забезпечив пацієнтів із серцевими захворюваннями необхідними препаратами

За цей час 1907 мирних жителів Донецька і Макіївки старше 40 років отримали кардіологічні препарати. Проект діє в рамках напряму «Адресна допомога».

Читайте такожВолонтери штабу Ахметова доставляють набори виживання старим людям на будинок

«З 2014 року Штаб надає допомогу жителям Донецька і Макіївки, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Ми бачимо, що з плином часу потреба в кардіопрепаратах не зменшується. Найчастіше до нас звертаються за допомогою пенсіонери старше 65 років. Деякі приходять за препаратами самі. Але більшість з них навіть не виходять зі своїх будинків. Це лежачі хворі, які перенесли інсульт, та самотні люди похилого віку, у яких немає коштів на придбання ліків. Таким людям набори кардіопрепаратів ми привозимо разом з продуктової допомогою додому», ‒ розповіла Юлія Герасименко, керівник напрямку «Адресна допомога» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожУ Києві відбудеться круглий стіл "Донбас: життя і бар'єри"

В Штаб надходить багато дзвінків від тяжкохворих людей, у яких проблеми зі здоров'ям почалися під час війни на Донбасі. Серед них ‒ сім'я Гриць з Макіївки. У 2015 році 76-річна Ніна Семенівна перенесла інсульт і тепер паралізована. Її дочка, 55-річна Людмила, через важке захворювання кульшових суглобів теж не може ходити. «Жінки живуть удвох, допомогти нема кому. З останньою надією звернулися до нас. Штаб оперативно доставить їм на будинок набір кардіопрепаратів і продукти. Самотні люди похилого віку та інваліди залишаються найнужденнішою категорією жителів Донбасу», ‒ впевнена Герасименко.

Для отримання кардіопрепаратів необхідно залишити заявку на безкоштовну гарячу лінію Гуманітарного штабу 0800 509 001 і чекати дзвінка співробітника, який розповість, які необхідно підготувати документи, в який день і з якою адресою можна забрати медикаменти.

Штаб видає набори медикаментів індивідуально, згідно з призначенням лікаря. Звертатися за допомогою повторно, з регулярністю 1 раз в 3 місяці.