Про що свідчать мозолі на ногах

Стародавні китайські вчені склали перелік активних зон на підошвах, які пов`язані з внутрішніми органами. У цих зонах можуть утворюватися мозолі. Якщо вони з`явилися внаслідок носіння затісного взуття чи плоскостопості, то зникають, коли поміняти взуття чи правильно підібрати супінатор.

Але мозолі, поява яких спричинена порушенням в роботі певного органа, вивести можна хіба що тим, що полікувати цей орган. Тож такі мозолі - це сигнали біди, і треба вміти їх розпізнавати.

1. Тверда мозольна "підківка" по краях п`яток свідчить про неблагополуччя в суглобах.

2. "Підківки" на зовнішньому боці правої та лівої ступні вказують на проблеми з хребтом.

3. "Підківка" з п`ятки переходить на внутрішній бік підошви - треба обстежити кишечник.

4. Мозоль на підошві під правим мізинцем підказує, що печінка не в нормі.

5. Мозоль під лівим мізинцем сигналізує про негаразди із серцем.

6. Якщо мозоль на підошві охоплює зону чотирьох пальців (без великого), це підказує, що нервова система перенапружена, життєві сили на спаді. Якщо ж одночасно з появою мозоля розпочинається тривалий кашель - це нагадування, що треба перевірити стан органів дихання.

7. Мозоль чи згрубла шкіра на зовнішніх краях великих пальців ніг є ознакою порушення діяльності щитоподібної залози. У повних людей це свідчить про порушення обміну речовин, у худих - про перенапруження залози, надмірний викид гормону.

8. Мозоль на опуклому суглобі проти великого пальця жінкам підказує про початок дисфункції придатків, а чоловікам - про простатит.