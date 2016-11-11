Понад 200 тис. дітей втратили свої домівки в результаті агресії на Донбасі - Порошенко

Президент України Петро Порошенко зазначив, що понад 200 тис. дітей втратили свої домівки в результаті російської агресії на Донбасі.

Про це він повідомив під час зустрічі з делегацією УЄФА на чолі з президентом цієї організації Александером Чеферіном сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Читайте такожЗа час АТО на Донбасі загинуло 68 дітей, ще 152 отримали поранення«Президент підкреслив, що внаслідок російської агресії на Донбасі понад 200 тисяч дітей з України втратили свої домівки», - йдеться в повідомленні.

Також Порошенко подякував представникам організації за фінансову допомогу в соціальній інтеграції внутрішньо переміщених дітей в Україні в рамках співпраці з Дитячим фондом УЄФА.