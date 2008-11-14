24 мільйони українців вживають алкоголь

Середня кількість споживання пива на одну людину в Україні в 2008 році складе 63 л. У 2011 році цей показник досягне 75 л.

Частка пива в загальній кількості спожитих алкогольних напоїв складе 96,2%, в той час як міцний алкоголь - 3,6%. При цьому наступного року співвідношення змінитися несуттєво: пиво "завоює" ще 0,2% долі ринку.

Українці поступово відмовляються від горілки на користь менш міцних напоїв. Експерти вважають причиною її подорожчання у зв`язку з підвищенням акцизів. Ринок горілчаної продукції вже зменшився на 10%, а вплив фінансової кризи лише посилить ситуацію, що склалася. Не виключено, що у важких фінансових умовах жителі України перейдуть на самостійне виготовлення міцних напоїв.

Алкоголь в Україні вживають 24 мільйони чоловік. За рік жителі країни випивають 1 мільярд пляшок горілки, 6 мільярдів пляшок пива і 320 мільйонів пляшок вина. Причому 280 мільйонів пляшок вина - далеко не якісна продукція (дешеві порошкові вина за ціною в середньому 10 гривень).

У день на кожного українця доводиться один келих пива ємкістю 0,3 літра, 50 грамів горілки (тільки рідкісне пиво обходиться без горілки), ну і приблизно 10 грам дешевого вина.

За статистикою, в Україні алкоголіком стає 1 з 10 українців, що вживають алкоголь. За останніх 10 років кількість осіб, які знаходяться в залежності тільки від пива, зросла в 10-12 разів. А загальний показник вживання алкогольних напоїв в Україні досяг відмітки в 12 літрів на 1 людину в рік.

Нагадаємо, що дані Всесвітньої організації охорони здоров`я, опубліковані цього року, шокували фахівців - Україна стала абсолютним лідером серед сорока країн Європи по кількості підлітків 11-15 років, які регулярно вживають алкоголь.

В цілому, близько 40% співвітчизників у віці від 14 до 18 років вживають "градусні" напої, а щотижневе розпивання пива в Україні серед самої юної публіки за останні чотири роки виросло удвічі.

economic-ua.com