Незважаючи на кризу ситуація в медицині поки стабільна

Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ стверджує, що незважаючи на світову економічну кризу ситуація в медицині країни поки стабільна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Донецьку, куди прибув для участі в плановій виїзній колегії Міністерства.

«Поки за тією інформацією, яка є, ситуація (у сфері охорони здоров`я – УНІАН) стабільна», – сказав міністр.

«Ми не маємо недофінансування основних програм, які гарантовані, тобто на медикаменти, заробітну плату й харчування в лікарнях України», – пояснив він.

Водночас В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що на колегії в Донецьку медики, які прибули з усіх регіонів України, підніматимуть питання, «як бути в ситуації, коли є деякі кризові прояви і в медицині».