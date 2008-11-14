У Чернівцях кількість мешканців зростає

Станом на початок жовтня цього року чисельність населення міста Чернівці становила понад 248 тисяч осіб і поступово зростає.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Головного управління статистики у Чернівецькій області Анатолій РОТАР, у Першотравневому районі міста проживало 73,7 тис. осіб, у Садгірському – 28,3 та у Шевченківському – 146,3 тис. осіб. Упродовж дев’яти місяців цього року кількість населення зросла більш як на 1300 осіб.

Упродовж січня-вересня 2008 р. у місті народилось 1878 малюків, померло 1989 осіб (в т.ч. 12 дітей віком до 1 року), природне скорочення населення становило 111 осіб.

У місті було зареєстровано майже 1700 шлюбів та близько 700 розлучень, що відповідно на 15,5 та 11 відсотків менше, ніж у січні-вересні минулого року.

Протягом дев’яти місяців 2008 року до Чернівців на постійне проживання прибуло понад 4200 чоловік, а вибуло понад 2700 осіб.