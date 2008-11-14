Щогодини четверо українців захворюють на туберкульоз

Про це заявила голова комітету Верховної ради з охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва під час виїзної колегії Міністерства охорони здоров`я в Донецьку. За словами Бахтєєвої, щогодини в Україні туберкульозом захворює чотири і вмирає одна людина. Голова комітету ВР відзначила, що при цьому за останні 15 років захворюваність виросла в 2,4 рази, смертність - в 3 рази, 30% хворих - діти до 14 років.

За словами Бахтєєвої, найбільш високий рівень захворюваності зафіксований в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській. При цьому за останні два роки вперше намітилася тенденція по зниженню захворюваності в Україні на 5%.

tsn.ua