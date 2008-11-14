Фонд Ріната Ахметова ”Розвиток України” у 2008 році виділив Донецькому протитуберкульозному диспансеру 30 млн грн

У 2008 році Фонд "Розвиток України" виділив 30 млн грн Донецькому протитуберкульозному диспансеру.

Про це сказала сьогодні в Донецьку голова Комітету з питань охорони здоров`я Верховної Ради Тетяна Бахтеєва на виїзній колегії Міністерства охорони здоров`я України.

У Донецькій області вдалося зберегти всі протитуберкульозні лікувальні заклади, у тому числі усі 14 диспансерів, проведено капітальні ремонти. Фонд Ахметова "Розвиток України" також надав значну допомогу для купівлі вакцини БЦЖ для Донеччини.

Як відзначила Тетяна Бахтеєва, у регіоні створено умови для протидії туберкульозу, в результаті в останні роки спостерігається скорочення кількості хворих.

Усього фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" виділив за програмою "Зупинимо туберкульоз у Україні" 100 млн гривень, завдяки яким вдалося значно вирішити проблеми боротьби з туберкульозом.