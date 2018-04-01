Міжнародні експерти: стратегія DOTS-терапії в Україні дає позитивні результати

Туберкульоз наступає? Попри те, що захворюваність на туберкульоз в Україні в 10-12 разів вища, аніж у розвинених країнах, застосування стратегії DOTS дає позитивні результати, пише доктор медичних наук Цезар Челала в японській The Japan Times.

В Україні, яку колись називали житницею Радянського Союзу через її родючу землю та сприятливий клімат, тепер спостерігається стрімке зростання захворюваності на туберкульоз, що часто пов’язують із поганими умовами проживання.

Епідемія видається особливо серйозною з огляду на те, що інфекція стійка до різних видів медикаментів, а рівень захворюваності зростає паралельно із поширенням ВІЛ у країні. Через наслідки, до яких він призводить, туберкульоз в Україні став не тільки медичною проблемою, а й соціальною та економічною.

За словами віце-прем’єр-міністра Івана Васюника, показники захворюваності на туберкульоз в країні у 10-12 разів вищі, ніж в розвинених країнах. Він висловив стурбованість швидкими темпами зростання кількості захворювань у в’язницях та СІЗО. За підрахунками, станом на 2004 рік було зареєстровано 40000 нових випадків захворювань.

Туберкульоз – найпоширеніший у світі інфекційний «вбивця» жінок репродуктивного віку. Він також є основною причиною смерті хворих на ВІЛ. Рівень захворюваності на туберкульоз може бути різним, навіть у країнах, що межують одна з одною, відображаючи відмінності у розвитку та якості й доступності системи охорони здоров’я.

Після кроків у напрямку розвитку приватної системи охорони здоров’я в Україні багато лікарів почали ігнорувати загрози, які несе туберкульоз. Доктор Маркос Еспінал, виконавчий секретар Партнерства «Стоп туберкульоз» (Stop TB Partnership), заявив: «Хоча туберкульоз – один із трьох найпоширеніших убивць світу, про нього настільки забувають, що міжнародній спільноті повинно бути соромно».

Серед факторів, які збільшують схильність до туберкульозу, найважливіший – зараженість ВІЛ. Збільшенням кількості заражень ВІЛ та ігнорування програм з контролю за туберкульозом пояснюють його активізацію. За підрахунками, у світі від цієї хвороби щороку помирають 2 мільйони людей.

Поширенню епідемії значною мірою посприяло виникнення стійких до ліків видів туберкульозу. За підрахунками, від 10 до 20 відсотків нових випадків захворювань в Україні та Росії можна вважати стійкими до різних видів медичних препаратів.

Стійкий до різних видів медпрепаратів туберкульоз не можна подолати двома із найефективніших лікарських препаратів: рифампіцином та ізоніазидом. Стійкий до ліків туберкульоз став особливою проблемою у країнах колишнього Радянського Союзу через різкі зміни в їхніх системах охорони здоров’я та застарілі методи контролю захворюваності. Дані з балтійських Латвії, Литви та Естонії, а також країн Центральної Азії демонструють зростання рівня захворюваності на стійкий до лікарських препаратів туберкульоз.

Більшість пацієнтів, котрі лікуються від туберкульозу, зіштовхуються із дискримінацією через те, що хворобу часто пов’язують із бідністю, безпритульністю, вживанням наркотиків та перебуванням у в’язниці. В Україні основним фактором ризику одночасного зараження ВІЛ та туберкульозом є вживання наркотиків шляхом ін’єкцій.

За словами доктора Джека Чоу, помічника генерального директора ВООЗ в сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, «ми не можемо контролювати одне, не контролюючи інше, нам варто збільшити колективні зусилля для забезпечення комплексної дії запобіжних заходів, лікування та догляду за зараженими різними вірусами пацієнтами».

Однією з ключових стратегій контролю за поширенням туберкульозу є DOTS – серія заходів, серед яких постійне забезпечення ліками проти туберкульозу, безкоштовне лікування пацієнтів високоякісними медпрепаратами, чіткі політичні зобов‘язання послідовно здійснювати контроль за поширенням туберкульозу, лабораторний контроль за діагностуванням. У разі належного виконання вищезазначеного, з допомогою DOTS можна буде успішно вилікувати туберкульоз у 99% випадків.

Застосування DOTS в Україні вже призвело до позитивних наслідків, а масове застосування цієї стратегії дозволить краще контролювати епідемію.

За словами доктора Маріо Равільоне, керівника Програми ВООЗ із боротьби з туберкульозом, «Україна має можливість швидко посилити та модернізувати контроль за поширенням туберкульозу. Проте для цього потрібно задіяти державну волю».

Автор Цезар Челала – доктор медичних наук, міжнародний консультант з питань охорони здоров’я.

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