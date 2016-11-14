ФАПи в селах закривати не будуть - глава МОЗ

В рамках здійснення в Україні реформування медичної сфери фельдшерсько-акушерські пункти (ФАПи) у селах закривати не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила в Чернігові.

Читайте такожВпровадження страхової медицини в Україні почнеться в 2017 році і триватиме три роки - МОЗ

За її словами, ФАПи мають бути частиною первинної ланки медицини, і їх мають не закривати, а навпаки - підсилювати, хоча у кожному селі лікар постійно працювати не зможе.

"Було обговорення, що ФАПи не потрібні - це не наше бачення", - наголосила Супрун.

Вона уточнила, що вважає за доцільне впровадити модель, коли у селі у ФАПі працюватиме фельдшер, а лікар проводитиме прийоми час від часу. Наприклад, один лікар працює на чотири ФАПи. Він отримує заробітну плату у розрахунку від кількості пацієнтів, яких обслуговуватиме (передбачається укладення відповідних угод, кошти сплачуватиме держава), і сам лікар виплачуватиме потім зарплату фельдшерам, з якими працюватиме.

"Це найкращий варіант для менших сіл або таких, що розташовані далеко", - вважає Супрун.

Читайте такожГройсман виступає за розвиток багаторівневої системи охорони здоров'я

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує розпочати реформу охорони здоров'я на початку 2017 року і завершити до 2020 року.

З 2017 року планується здійснити ряд кроків: реформувати первинну медичну допомогу і створити засади для розвитку сімейної медицини; запровадити референтні ціни на ліки та механізм часткової компенсації вартості ліків від певних видів захворювань; затвердити протоколи лікування і впровадити елементи страхової медицини.