Фтизіатрам підвищать зарплату

Медики на рівні Верховної Ради України та Кабінету міністрів мають намір добиватися 60%ї надбавки з 1 січня 2009 року до зарплати для фтизіатрів.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу в Донецьку голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА. Вона нагадала, що в охороні здоров`я країни є істотна проблема в кадровому забезпеченні туберкульозних диспансерів.

За словами Т.БАХТЄЄВОЇ, «сьогодні 60% працюючих у тубдиспансерах - це або пенсіонери, або люди передпенсійного віку, тому тут потрібне тільки матеріальне стимулювання медичних співробітників». Сьогодні медики, які працюють у тубдиспансерах «одержують 30% надбавки порівняно з іншими лікарями», але цю надбавку потрібно подвоїти, вважає Т.БАХТЄЄВА. Вона зазначила, що парламентський комітет із питань охорони здоров`я разом із міністром Василем КНЯЗЕВИЧЕМ працюють над зверненням і хочуть добитися, щоб у бюджеті наступного року вже були закладені кошти на підвищення надбавки до зарплати працівникам туберкульозних лікарень. «Ми разом із міністром готуємо звернення, і нам обіцяють не відмовити в цьому, хочемо добитися на 1 січня 2009 року надбавку на 60% усім працюючим у туберкульозних диспансерах медичним працівникам», - зазначила Т.БАХТЄЄВА, підкресливши, що «це підвищення буде дуже й дуже значущим».

«Туберкульоз – це сьогодні не тільки хвороба соціально неадаптованого населення, це сьогодні вже хвороба, яка може спіткати й багатого, й бідного, й робочого, й медика», - зауважила голова парламентського комітету.