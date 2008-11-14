Україна належить до країн з найвищою захворюваністю на ЦД

Україна належить до країн з найвищим рівнем захворюваності на цукровий діабет (ЦД).

Про це в УНІАН на прес-конференції “Чому в Україні діти помирають від діабету?”, що була присвячена Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом, повідомила дитячий ендокринолог Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П Наталія СПРИНЧУК.

За її словами, поширеність ЦД набула масштабів пандемії.

“Дані за 2007 рік свідчать, що захворюваніть у нашій країні становить 23-24 випадки на 100 тисяч населення. Водночас щороку в Україні зростає їхня кількість, до речі, як і у всьому світі – хворих на цукрових діабет дітей стає більше на 70 тисяч кожного року,” – зауважила Н.СПРИНЧУК.

Вона наголосила, що цукровий діабет - дуже важке і серйозне захворювання, надто у дітей.

“Цукровий діабет у дітей має відмінні від дорослих симптоми хвороби. Його особливість у тому, що він може перебігати “під маскою” гострого живота, інфекційних захворювань, аденовірсуної інфекції. Якщо батьки не медики, їм не може й спадати на думку, що дані прояви є свідченням наявності у дитини такого серйозного захворювання як цукровий діабет,” – сказала дитячий ендокринолог.

Вона звернула увагу на те, що симптоми ЦД у дітей наростають дуже швидко, особливо, якщо це діабетичний кетоацидоз (який, зазвичай, плутають з грипом), саме з такої причини минулого року в Україні з діагнозом ЦД померло 10 дітей.

“98 % дітей, хворих на ЦД, мають перший тип цукрового діабету - коли підшлункова залоза не виділяє інсулін і ,якщо діти тривалий час перебувають у стані кетоацидозу, це може призвести до важкого стану, потрапляння до реанімаці,” – сказала Н.СПРИНЧУК.

Тому, за її словами, медичні служби мають призначати аналізи не лише загальні, а й обов’язково аналіз крові на цукор, таким чином можна запобігти ускладнення ЦД.

Н.СПРИНЧУК наполягає, що такий аналіз дитині слід робити кілька разів на рік.

“Батьків має насторожити, що їхня дитина багато п’є, втрачає масу тіла або часто відвідує туалет (особливо вночі). Також необхідно здавати аналіз крові на цукор щоразу після того, як дитина перехворіла на інфекційну хворобу (краснуху, кір тощо), пневмонію, грип або піддалася стресу - саме ці чинники можуть спровокувати ЦД,” - наголосила вона.

Дитячий ендокринолог зауважила, що раніше у дитини виявлять цукровий діабет, то більше шансів уберегти її від ускладнень ЦД.

“Ця серйозна хвороба небезпечна не щоденними ін’єкціями, а своїми ускладненнями, що спричиняють ранн. Інвалідизацію та передчасну дитячу смерть. Цукровий діабет - не захворювання, а стиль життя. Дуже важливо рано діагностувати, щоб вчасно почати лікувати ,” – сказала Н.СПРИНЧУК.

Щодо забезпечення українських дітей з ЦД інсуліном та глюкометрами, то за її словами, проблем тут не спостерігається і усіх хворих повністю забезпечено.

У свою чергу, віце-президент IDF Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, наголосила, що в Україні досі немає національної програми з подолання ЦД.

“З 1999 по 2007 ми виконували першу програму, і сподівалися, що з 2008 року буде прийнята нова, адже доручення Президента було ще у 2005 році. Уже рік ми не маємо затвердженої програми “Цукровий діабет” і це негативно впливає на усі аспекти життя таких хворих, а також життя усього нашого супільства, позаяк бюджетні кошти використовуються не раціонально,” - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

ДОВІДКА УНІАН. 14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, який відзначають майже у 150 країнах світу з 1991 року.З 2007 року відзначається під егідою ООН.

Щорічно весь світ концентрує свою увагу на певній темі, що пов’язана з цією важкою недугою. Тема Всесвітнього дня діабету-2008 – “Діабет та дитина”. Заклик Міжнародної діабетичної асоціації: “Жодна дитина не має померти від цукрового діабету”.

Загалом, нині у світі - 250 мільйонів людей, хворих на діабет.