ВР планує розглянути законопроект про протидію домашньому насильству

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання Погоджувальної ради парламенту голова Комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний закликав включити цей законопроект до порядку денного на четвер, 17 листопада.

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“Комітет його ще не розглядав, але ми у вівторок зберемося, я думаю, що у нас буде позитивний висновок з цього законопроекту”, - сказав він.

Водночас голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що цей законопроект має загальну підтримку, і вже в середу, після розгляду комітету, «ми запропонуємо його включити в порядок денний для розгляду і тут же розглянути”.

“Якщо буде загальна воля зали - ми це зробимо”, - додав спікер.