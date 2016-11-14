Президент закликає ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок

Про це заявив представник президента України у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

Читайте такожДотик коханої людини позбавляє від болю - дослідженняКрім того, за словами Герасимова, цього тижня необхідно розглянути внесені президентом проекти законів про ратифікацію договорів між Україною та Республікою Шрі-Ланка щодо видачі правопорушників, взаємної правової допомоги у кримінальних справах та передачі засуджених осіб (№№0113, 0114, 0115).

Читайте такожВР планує розглянути законопроект про протидію домашньому насильству Також впродовж поточного пленарного тижня парламенту необхідно розглянути пропозиції президента до закону «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» (№ 2706), законопроекти № 4014а та 4015а, спрямовані на забезпечення фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, а також визначений президентом України як невідкладний проект закону № 0954, який, окрім вищевказаного, сприятиме вирішенню проблеми щодо введення обов’язковості надання гарантій за стан доріг від тих, хто отримує гроші за їх ремонт.