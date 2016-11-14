Президент закликає ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок
Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду невідкладно розглянути внесений ним проект закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (№ 0119).
Про це заявив представник президента України у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».
Читайте такожДотик коханої людини позбавляє від болю - дослідженняКрім того, за словами Герасимова, цього тижня необхідно розглянути внесені президентом проекти законів про ратифікацію договорів між Україною та Республікою Шрі-Ланка щодо видачі правопорушників, взаємної правової допомоги у кримінальних справах та передачі засуджених осіб (№№0113, 0114, 0115).
Читайте такожВР планує розглянути законопроект про протидію домашньому насильству Також впродовж поточного пленарного тижня парламенту необхідно розглянути пропозиції президента до закону «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» (№ 2706), законопроекти № 4014а та 4015а, спрямовані на забезпечення фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, а також визначений президентом України як невідкладний проект закону № 0954, який, окрім вищевказаного, сприятиме вирішенню проблеми щодо введення обов’язковості надання гарантій за стан доріг від тих, хто отримує гроші за їх ремонт.