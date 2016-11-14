Новий корпус лікарні "Охматдит" добудують у 2018 році - Гройсман

Уряд зацікавлений у якнайшвидшому завершенні будівництва нового корпусу лікарні "Охматдит" і буде шукати можливості, щоб здійснити це в 2018 році.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після огляду будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

"Ми вважаємо, що нам ще буде достатньо 1,6-1,7 млрд грн для того, щоб завершити будівництво. Ми можемо у 2018 році запланувати і завершити усі загальнобудівельні роботи по усьому комплексу. Усі інші кошти - це будуть кошти для закупівлі необхідного медичного обладнання", - зазначив прем'єр-міністр.

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Гройсман повідомив, що цього року уряд виділив на проведення загальнобудівельних робіт 395 млн грн, на наступний рік передбачено 380 млн грн.

"Ми зацікавлені у тому, щоб швидко завершити будівництво цього об'єкту. Кілька років для цього нам достатньо - 2017-2018 рік", - зазначив він.

Прем’єр також зауважив, що уряд розблокував будівництво нового корпусу національної дитячої лікарні "Охматдит", що дозволить ввести у дію перший пусковий комплекс влітку 2017 року.

"Ми фактично розблокували будівництво цього об'єкта і розпочали проведення будівельних робіт з метою, щоб не зупиняючись, завершили цю лікарню. Наше завдання - щоб перший пусковий комплекс був завершений до середини літа", - наголосив Гройсман.

Прем'єр-міністр нагадав, що новий корпус лікарні не будувався з 2012 року. За його словами, у певний період часу зникала проектно-кошторисна документація, що передбачала фінансування будівництва об'єкту за завищеними цінами, а також корупційні зловживання.

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Так, за словами Гройсмана, проектно-кошторисна і тендерна документація була складена під конкретних виробників певного медичного обладнання за завищеними у кілька разів цінами. В даний час, запевнив прем’єр, уряд переглядає усю проектну документацію та використовує електронну систему публічних закупівель ProZorro для того, щоб усі охочі виробники могли взяти участь у тендері і запропонувати найменшу ціну.

"Ми налаштовані на те, щоб використати кошти на обладнання максимально ефективно, щоб закупити обладнання краще і за дешевшою ціною. Тим самим ми зможемо зекономити бюджетні кошти", - додав голова уряду.