Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Нової Зеландії через загрозу землетрусів

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово (протягом 2-3 тижнів) утриматися від поїздок в Нову Зеландію в зв'язку з загрозою підвищеної сейсмічної активності на території цієї країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю і здоров'ю громадянам України слід невідкладно звертатися в Посольство України в Австралії за номерами гарячої лінії: +61475514592, +612 62305789, e-mail: emb_aut@mfa.gov.ua або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38044 2381657, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua

Як повідомлялося, 13 і 14 листопада в Новій Зеландії сталися потужні землетруси, викликали цунамі. За попередніми даними, загинули щонайменше дві людини.