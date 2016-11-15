80% гуманітарної допомоги для жителів Донецької області надходить від штабу Ахметова – дослідження

80% гуманітарної допомоги для жителів Донецької області надходить від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожВолонтери штабу Ахметова доставляють набори виживання старим людям додому

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко в ході круглого столу «Донбас: життя і бар'єри».

Експерт представила результати "Дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецькій області», що проводилося за замовленням Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За словами експерта, дві третини опитаних жителів Донецької області вказали, що в їх населеному пункті надають гуманітарну допомогу, 80% цієї допомоги надходить від штабу Ахметова.

Читайте такожДонеччина: штаб Ахметова забезпечив пацієнтів з серцевими захворюваннями необхідними препаратами

«На непідконтрольних Україні територіях 44% вказали, що особисто отримують гуманітарну допомогу, з них 87% отримують допомогу штабу. В цілому, майже мільйон жителів Донбасу вже отримали допомогу штабу і 94% жителів знають про роботу штабу Ахметова», - сказала Харченко.

«За 2 роки проведення соцдосліджень ми чітко бачимо, що військові дії безпосередньо впливають на гуманітарну ситуацію і потреби мирних жителів регіону. І в періоди ескалації конфлікту потреба людей у продуктах харчування та медикаментах різко зростає. Спираючись на дані досліджень, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує надавати допомогу там, де вона необхідна і тим людям, які її гостро потребують», - наголосила координатор Гуманітарного штабу Римма Філь.