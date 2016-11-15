62% жителів Донецької області мають родичів і близьких, які живуть за лінією розмежування – дослідження

62% жителів Донецької області мають родичів і близьких, які живуть за лінією розмежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко під час круглого столу «Донбас: життя і бар'єри». Експерт представила результати дослідження потреб у гуманітарній допомозі Донецької області, що проводилося на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте також80% гуманітарної допомоги для жителів Донецької області надходить від штабу Ахметова – дослідженняЗа словами Харченко, основні цілі для перетину лінії розмежування - відвідування родичів, переоформлення або отримання пенсій, соціальних виплат, відновлення, одержання документів, потреба в банківських послугах, а також перевірка майна і покупки.

«Майже 60% всіх опитаних знають, що необхідно робити, щоб перетнути лінію дотику, і можуть самостійно оформити перепустку. Чинні перепустки для перетину лінії дотику є у кожного другого жителя непідконтрольної території й у кожного п'ятого на підконтрольній території Україні», - зазначила Харченко.

Читайте такожБільш як 75 тис. продуктових наборів видав Штаб Ахметова матерям-годувальницям ДонбасуЕксперт відзначила, що основною проблемою при перетині лінії зіткнення і найгіршою проблемою для тих, хто перетинав її, є занадто довгі черги і низька пропускна спроможність на лінії зіткнення.

«Переважна більшість (84%) жителів Донецької області назвали важким перетин лінії зіткнення. Середня тривалість очікування в черзі – 8 годин 30 хвилин. Близько 3/4 опитаних визнають, що їм складно вільно перетинати лінію розмежування, така сама кількість жителів непідконтрольних територій зізналися, що у них є близькі люди на підконтрольній території. Загалом же, у 62% жителів Донецької області склалася ситуація, коли близькі люди перебувають за лінією розмежування, незалежно від типу території», - сказала Харченко.

За її словами, дослідження показали, що найчастіше лінію розмежування перетинають через блокпост Новотроїцьке (хороша пропускна здатність), найрідше – Горлівка (великі черги).

Читайте такожШтаб Ахметова видав понад 700 тисяч продуктових наборів дітям, які проживають на Донбасі«Час проїзду блокпоста варіюється від 1 до 8 годин залежно від обставин. Найшвидше блокпост можна перетнути пішки. Більше часу займає проїзд на автобусі. На особистому автомобілі найдовше через черги і те, що перевізники проходять швидше, оскільки займають чергу один одному. В таких чергах поширені випадки корупції за ініціативи самих водіїв і перевізників, самі прикордонники і військові нічого не вимагають», - зазначила Харченко.

*** У проекті оцінювалися потреби в гуманітарній допомозі жителів Донецької області. Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). В опитуванні вивчалися нагальні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, а також соціальне самопочуття. Результатам дослідження властиві звичайні обмеження телефонних опитувань, ускладнені протистоянням на Донбасі.