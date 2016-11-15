Жителі Донецької області відчувають дефіцит харчових продуктів і ліків – дослідження

Жителі Донецької області відчувають дефіцит харчових продуктів і лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко на засіданні круглого столу «Донбас: життя і бар'єри».

Читайте також80% гуманітарної допомоги для жителів Донецької області надходить від штабу Ахметова – дослідженняЕксперт представила результати дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької області, яке проводилося на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Харченко зазначила, що порівняно з травнем 2016 року значно зросли показники нестачі продуктів і медикаментів, спостерігається також незначне зростання потреби в побутових товарах.

Читайте також62% жителів Донецької області мають родичів і близьких, які живуть за лінією розмежування – дослідження«На даний момент 29% жителів мають потребу в медикаментах (найбільше відчувається дефіцит серцевих, гіпотензивних і антивірусних препаратів), 26% - у продуктах (особливо свіжих - м'яса, молочних продуктів та фруктів), а 15% - у побутових товарах. Жінки частіше за чоловіків говорять про нестачу усіх категорій товарів. Найбільш гостро відчувають дефіцит пенсіонери, в селах проблеми з продуктами, медикаментами та побутовими товарами стоять гостріше, ніж у містах, а з побутовими товарами - особливо на непідконтрольних територіях», - наголосила Харченко.

Читайте такожДонеччина: штаб Ахметова забезпечив пацієнтів із серцевими захворюваннями необхідними препаратами *** У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів Донецької області. Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). В опитуванні вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, а також соціальне самопочуття. Результатам дослідження властиві звичайні обмеження телефонних опитувань, ускладнені протистоянням на Донбасі.