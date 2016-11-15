Життєва ситуація жителів Донецької області останнім часом погіршилася - дослідження

Жителі Донецької області зазначають, що їхня життєва ситуація останнім часом погіршилася.

Читайте також80% гуманітарної допомоги для жителів Донецької області надходить від штабу Ахметова – дослідженняЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко в ході круглого столу «Донбас: життя і бар'єри».

Експерт представила результати дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької області, що проводився на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожЖителі Донецької області відчувають дефіцит харчових продуктів і ліків – дослідження«Порівняно з травнем 2016 року спостерігається деяке збільшення негативних оцінок ситуації. Тих, хто не може терпіти своє тяжке становище, стало 26%, це на 9% більше, ніж у травні (17%). Переважаючою думкою в оцінці ситуації, що склалася, є «жити важко, але можна терпіти». Так вважають 52% респондентів», - сказала Харченко.

За її словами, молоді чоловіки більше за інших проявляють адаптивність і вважають, що все не так погано.

«Найчастіше про закінчення запасу міцності повідомляють жінки середнього віку. Найбільше погіршення життєвої ситуації проявляється у висловлюваннях жителів підконтрольної території. Незважаючи на пережиті труднощі, у жителів Донбасу переважають позитивні оцінки життя: швидше задоволені своїм життям 39%, не задоволені – 29%, середні оцінки дали 26%», - сказала Харченко.

Читайте такожШтаб Ахметова допоможе жителям "сірої зони" з зимовим опаленням будинківЗа словами Харченко, «на 10% скоротилася кількість тих, хто очікує покращення життя в наступному році, і також зросла кількість тих, хто вважає, що через рік їхня сім'я житиме гірше. Порівняно з весняними даними, значно зросла невизначеність в оцінках довгострокових перспектив Донбасу. Оцінки тих, хто визначився сильно залежать від території проживання. Серед жителів підконтрольних територій переважає надія, що проблеми Донбасу будуть вирішені, і рівень життя можна порівняти з іншими регіонами України (для порівняння, жовтень – 34%, травень – 46%). Серед жителів непідконтрольних територій найпоширеніша думка, що Донецьк стане регіоном економічного процвітання (жовтень – 36%, травень – 32%)», - сказала Харченко.

За її словами, незважаючи на пережиті труднощі, у жителів Донбасу переважають позитивні оцінки життя: швидше задоволені своїм життям 39%, не задоволені – 29%, середні оцінки дали 26%.

«Найбільшою мірою на задоволеність життям мешканців Донецької області впливають три аспекти: фінансове забезпечення базових потреб, мир і здоров'я. Жителі підконтрольних територій частіше говорять про фінансове забезпечення і здоров'я, а жителі непідконтрольних територій найчастіше згадували наявність роботи і контроль над територією проживання», - сказала Харченко.

*** У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів Донецької області. Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). В опитуванні вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, а також соціальне самопочуття. Результатам дослідження властиві звичайні обмеження телефонних опитувань, ускладнені протистоянням на Донбасі.