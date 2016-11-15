Половина жителів Донецької області не довіряє жодному ЗМІ – опитування

Половина жителів Донецької області, як на підконтрольній Україні території, так і не на підконтрольній, не довіряє жодному із засобів масової інформації.

Читайте також80% гуманітарної допомоги для жителів Донецької області надходить від штабу Ахметова – дослідженняЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко під час круглого столу «Донбас: життя і бар'єри».

Експерт представила результати дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької області, яке проводилося на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожЖиттєва ситуація жителів Донецької області останнім часом погіршилася - дослідження«Половина жителів регіону не довіряє жодному джерелу інформації. Найвищою довірою користуються телебачення та інтернет-сайти, які є основними джерелами інформації для населення регіону», - сказала Харченко.

Вона зазначила, що найбільшою популярністю у населення підконтрольних територій користуються українські телеканали та сайти.

«На непідконтрольних територіях найбільш популярними є російські телеканали та місцеве телебачення. Жителі непідконтрольних територій однаковою мірою користуються як українськими, так і російськими інтернет-сайтами», - сказала Харченко.

Читайте такожЖителі Донецької області відчувають дефіцит харчових продуктів і ліків – дослідження*** У проекті оцінювались потреби гуманітарної допомоги жителів Донецької області. Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). В опитуванні вивчалися поточні потреби населення в продуктах харчування, медикаментах і непродовольчих товарах, а також соціальне самопочуття. Результатами дослідження притаманні звичайні обмеження телефонних опитувань, ускладнені протистоянням на Донбасі.